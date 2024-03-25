قيادي بحماس: الإشكالية بمفاوضات التهدئة ليست مرتبطة بالأسرى

الوكيل الاخباري-

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قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران، الاثنين، إن الإشكالية في مفاوضات التهدئة بغزة ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم بل برفض إسرائيل تقديم ضمانات بالقضايا الأساسية المتعلقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة.وأضاف بدران في بيان، أن أولوياتنا وقف العدوان وإدخال المساعدات وعودة النازحين وخطة إعادة إعمار واضحة، وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما يروج لها الاحتلال الإسرائيلي.واعتبر بدران أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد الوصول لأي اتفاق، ويخدع شعبه وأهالي الأسرى للتغطية على فشله السياسي والأمني.