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الخميس، 30-11-2023 08:05 ص

استشهاد شاب و4 إصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله

الإحتلال-يقتحم-مدن-الضفة


الوكيل الإخباري- استشهد، فجر اليوم الخميس، شاب وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله.

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وأفادت مصادر طبية لـ"وفا"، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط امام سجن عوفر العسكري.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

 

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