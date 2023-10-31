إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في عدة مناطق بالخليل.



وأفادت مصادر بأن مسيرة حاشدة نظمت على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، بمشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات مدينة الخليل، رفع خلالها المشاركون اليافطات التي تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض له قطاع غزة، ومحافظات الوطن كافة.



وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح المحال التجارية، الرصاص الحي، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

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