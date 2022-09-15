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الخميس، 15-09-2022 06:42 ص

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

اسعاف فف


الوكيل الاخباري - أعلن مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر، اليوم الخميس، عن استشهاد فتى وإصابة إثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر دان، غرب جنين.

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وقال بكر أن الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت القرية فجرا، وداهمت منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا أمس قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.


وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اخضعت ذوي الشهيدين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب أحمد عباد، وهو أبن عم أحد الشهيدين.


ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت وابلا من الاعيرة النارية باتجاههم، ما أدى  إلى استشهاد شاب وإصابة إثنين آخرين بجروح.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي، واعتقلت الأسير المحرر ايسر أطرش بعد أن داهمت منزله وفتشته، علما انه أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال.

 

وفا


 




 

 


 

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