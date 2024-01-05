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الجمعة، 05-01-2024 09:29 ص

استشهاد فتى وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال في بيت ريما

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الوكيل الإخباري- استشهد، فجر اليوم الجمعة، فتى وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، في كمين نصبه جنود الاحتلال للشبان.

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وأكدت مصادر طبية لـ "وفا"  استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، عقب إصابته برصاصة في الصدر، في حين أكدت مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما.


وذكرت مصادر بالبلدة أن الشبان، أصيبوا في كمين نصبه جنود الاحتلال، والذين اعتقلوا عددا آخر من الشبان، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات نقلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي.


وأشارت المصادر الى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وكسروا أبواب محال تجارية ودمروا إحدى المقاهي في البلدة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب الاقتحام.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية.


 




 

 


 

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