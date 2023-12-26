الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من رام الله

الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.اضافة اعلان
وأفادت مصادر لـ "وفا
" ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار من حي الارسال، واحسان اشتية من حي المصايف، ورامي فضائل من حي الطيرة في رام الله، والشاب أيوب حمدان من حي جبل الطويل بالبيرة,
كما اعتقل جيش الاحتلال فادي باجس الريماوي، وجمال كمال الريماوي من بلدة بيت ريما، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربا، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الصناعية.