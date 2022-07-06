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الأربعاء، 06-07-2022 09:43 ص

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال جنوب جنين

اسعاف فف


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد المواطن رفيق رياض غنام (20 عاما) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت الوزارة في بيان، ان الشاب غنام أصيب بجروح وصفت بالخطيرة بينما كان أمام منزله، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، فجر اليوم، حيث تم اعتقاله بعد إصابته وشاب آخر.


وأكدت الوزارة بأن جنود الاحتلال أعدموا الشاب رفيق بدم بارد وأطلقوا عليه النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوه بعد إصابته في كيس أسود واعتقلوه إلى أن تم الإعلان عن استشهاده.

 

بترا


 




 

 


 

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