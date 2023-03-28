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الثلاثاء، 28-03-2023 11:23 ص

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد المواطن عمير محمد لولح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بجروحه.

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وقالت الوزارة في بيان، إن الشهيد لولح من قرية زواتا غرب مدينة نابلس ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها في عدوان الاحتلال على مدينة نابلس في 22 شباط الماضي.


وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة في مدينة نابلس، في ذلك التاريخ، استشهد فيها 11 فلسطينيا وأصيب أكثر من 20 آخرين برصاص قوات الاحتلال، بعد محاصرة المقاومين الشهيدين حسام سليم (24 عاما)، ومحمد الجنيدي (23 عاما) في البلدة القديمة من المدينة.


 




 

 


 

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