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الإثنين، 22-05-2023 06:22 ص

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

اسعاف


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، إلى ثلاثة شهداء، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة.

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والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبدالسلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الامر الذي ادى لاستشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ستة آخرين على الاقل جروح أحدهم حرجة.

 

وفا


 




 

 


 

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