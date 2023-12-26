استشهاد 5 فلسطينيين وإخلاء جرحى من مدينة غزة

الوكيل الاخباري - استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بشارع المدرسة في حي الأمل غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تمكنت وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجلاء 21 جريحا من المستشفى الأهلي المعمداني و13 جريحا ونازحا من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.



وأضافت الجمعية إنها أخلت كذلك عددا من طواقمها ومتطوعيها في شمالي القطاع، بعدما أجبرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء مركز الإسعاف في جباليا ومداهمة المبنى وتدمير مركبات الإسعاف فيه.

