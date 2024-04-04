استعداداً للجمعة الاخيرة من رمضان .. الاحتلال يعزم نشر 3600 عنصرا أمنيا في القدس

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستنشر 3600 عنصراً في القدس الشرقية غدًا بمناسبة الجمعة الأخيرة من رمضان.

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من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تستعد لرد إيراني متوقع غدًا الجمعة على الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وذلك لاعتقاد جيش الاحتلال أن طهران قد تحاول إضفاء طابع ديني رمزي على ردهم الانتقامي في الجمعة الأخيرة من رمضان.

وأوضحت أن السيناريوهات التي تستعد لها إسرائيل تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من لبنان وسوريا والعراق واليمن، وإطلاق إيران صواريخ باليستية مباشرة على إسرائيل من مسافة تزيد على ألف كيلومتر.

كما أن أحد السيناريوهات التي تستعد لها إسرائيل هو محاولة جماعات مسلحة التسلل إلى إسرائيل، وفقًا لهيئة البث.









