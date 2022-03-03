استقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب يوسف علان وتمديد توقيفه 4 أيام

الوكيل الإخباري-أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "عوفر"، مددت خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، توقيف المعتقل المصاب يوسف علان من بلدة حلحول، لمدة أربعة أيام بذريعة استكمال التحقيق معه.

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وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد أطلق النار صوب المعتقل علان قبل عدة أيام، وأصابه بقدمه، وهو محتجز حاليا بمستشفى "تشعاري تصيدق" وحالته الصحية مستقرة، مضيفة أن جلسة المحكمة عُقدت دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.



وفا

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