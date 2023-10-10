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الثلاثاء، 10-10-2023 10:28 ص

استهداف مركبة إسعاف وإصابة 4 من طاقمها في غزة

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الوكيل الاخباري - قالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، يوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال استهدفت وأصابت مركبة إسعاف بشكل مباشر، في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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وأكد الدفاع المدني في بيان مقتضب، إصابة 4 من طاقم المركبة بقصف الاحتلال، أثناء عملهم في إخماد حرائق اندلعت في مصانع بالمنطقة الصناعية شرق مدينة غزة.


ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بدءها، يومها الرابع، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

 

صفا


 




 

 


 

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