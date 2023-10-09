عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

الوكيل الاخباري - استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مخيمي الشاطئ وجباليا شمال قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد السوسي وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، ودمارا كبيرا في المنازل المجاورة، وفي البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.



كما قصفت طائرة حربية بعدد من الصواريخ السوق المركزي وسط مخيم جباليا شمال القطاع، وتحديداً منطقة الترانس وسط السوق المكتظ بالفلسطينيين، ما أوقع شهداء وجرحى ودمارا كبيرا.

وفا