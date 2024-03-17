اشتباكات بين الاحتلال والمقاومين في نابلس مع تواصل اقتحامات الضفة

الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين أثناء اقتحام تلك القوات مدينة نابلس وبلدتها القديمة فجر اليوم الأحد، وقد واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لبلدات ومدن الضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقال وسط تصاعد هجمات المستوطنين، في حين استشهد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بعد تدهور حالته الصحية.

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وقد سمع دوي انفجارات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس، وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت أحد الفنادق وسط نابلس وحاصرت محيط البلدة القديمة في المدينة.



كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية وحاصرت مبنى في نابلس لاختطاف عمال أصولهم من قطاع غزة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مقاومين أطلقوا الرصاص على الوحدات المتوغلة.

