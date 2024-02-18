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الأحد، 18-02-2024 12:20 م

اشتباكات عنيفة بين الاحتلال ومقاومين بمخيم طولكرم

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الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اقتحام الاحتلال للمخيم وإرساله تعزيزات عسكرية إليه.

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وأفادت مصادر، باقتحام قوة خاصة المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.


وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.


 




 

 


 

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