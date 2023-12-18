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الإثنين، 18-12-2023 09:29 م

اشتباكات وقصف مدفعي بخانيونس وسقوط صاروخ بكريات شمونة - فيديو

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الوكيل الإخباري - وقعت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم، وسط مدينة خانيونس، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف يستهدف مناطق عدة بالمدينة.

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ووفقا لشهود عيان، فإن الاشتباكات وسط خانيونس يتخللها إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أضرار بعد سقوط صاروخ بكريات شمونة.

 

وبينت أن صاروخا أطلق من جنوب لبنان سقط وسط كريات شمونة، مؤكدة أن السلطات سجلت أضرارا في الممتلكات العامة.







 




 

 


 

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