الجمعة 03-05-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

الاحتلال يشن غارات على مخيم البريج

الأمم المتحدة: نحتاج 18 مليار دولار لإعادة بناء مستشفى الشفاء

الاحتلال يواصل اعتقال 53 صحفيا فلسطينيا

بريطانيا: فوز حزب العمال المعارض في انتخابات برلمانية فرعية بدائرة بلاكبول الجنوبية

وفاة الداعية الإسلامي السوري عصام العطار

فرص استثمارية في جامعة اليرموك - تفاصيل

البنتاغون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر

102 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

الين يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي واليورو يرتفع والدولار يتراجع

الجمعة، 03-05-2024 01:46 م

بريطانيا: فوز حزب العمال المعارض في انتخابات برلمانية فرعية بدائرة بلاكبول الجنوبية

560279_6_1714732949


الوكيل الاخباري- حقق حزب العمال البريطاني أول فوز انتخابي له في انتخابات برلمانية فرعية اليوم الجمعة، على حساب حزب المحافظين الحاكم، وذلك قبل صدور نتائج الانتخابات المحلية (البلدية) التي أجريت يوم أمس الخميس في إنجلترا وويلز.

اضافة اعلان


ووفق ما تناقلته وسائل الإعلام البريطانية اليوم، فاز حزب العمال المعارض في دائرة "بلاكبول" الجنوبية، حيث حصل كريس ويب، من حزب العمال، على عشرة آلاف و825 صوتا، بأغلبية 7607 أصوات. وجاء المحافظ، ديفيد جونز، في المركز الثاني، بحصوله على 3218 صوتا.


وقال زعيم حزب العمال، سير كير ستارمر: "هذا الفوز الزلزالي في دائرة بلاكبول الجنوبية، هو أهم نتيجة اليوم".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

image

وفاة الداعية الإسلامي السوري عصام العطار

1714728639749

البرلمان العربي: للصحافة العربية دور كبير في تعزيز روح العمل العربي المشترك

6634ab9a4c59b727f8195089

البنتاغون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر

66347fb54c59b727f8195042

مصرع 20 شخصا على الأقل جراء حادث حافلة في باكستان

main_image6633ff5aa1d91

قصف إسرائيلي يطال نقطة عسكرية بريف دمشق