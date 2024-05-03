بريطانيا: فوز حزب العمال المعارض في انتخابات برلمانية فرعية بدائرة بلاكبول الجنوبية

الوكيل الاخباري- حقق حزب العمال البريطاني أول فوز انتخابي له في انتخابات برلمانية فرعية اليوم الجمعة، على حساب حزب المحافظين الحاكم، وذلك قبل صدور نتائج الانتخابات المحلية (البلدية) التي أجريت يوم أمس الخميس في إنجلترا وويلز.

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ووفق ما تناقلته وسائل الإعلام البريطانية اليوم، فاز حزب العمال المعارض في دائرة "بلاكبول" الجنوبية، حيث حصل كريس ويب، من حزب العمال، على عشرة آلاف و825 صوتا، بأغلبية 7607 أصوات. وجاء المحافظ، ديفيد جونز، في المركز الثاني، بحصوله على 3218 صوتا.



وقال زعيم حزب العمال، سير كير ستارمر: "هذا الفوز الزلزالي في دائرة بلاكبول الجنوبية، هو أهم نتيجة اليوم".