اشتباك مع الاحتلال خلال مسيرة لكسر الحصار عن دير شرف

الوكيل الإخباري -

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أصيب اليوم الخميس، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة لكسر الحصار على مدخل دير شرف، غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.وذكرت الجمعية ان الشبان الفلسطينيين حاولوا إزالة السواتر الترابية بواسطة المعاول والمجارف، إلا أن قوات الاحتلال استهدفتهم بشكل مباشر بقنابل الغاز والصوت.من جانب آخر، دمرت قوات الاحتلال مضخة مياه تغذي 4 قرى جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال طمرت بالتراب مضخة مياه، تغذي قرى، بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، وعوريف، ما أدى إلى انقطاع المياه عن أكثر من 20 ألف مواطن.