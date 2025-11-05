الأربعاء 2025-11-05 07:45 ص
 

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائلي
 
الأربعاء، 05-11-2025 05:29 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اقتحامات شملت مناطق مختلفة في الضفة الغربية.اضافة اعلان


وشملت الاقتحامات بلدة آمر شمال الخليل، وطمون جنوب طوباس، وعقابا شمالا. إضافة إلى محيط مخيم قلنديا جنوب رام الله ومخيم الفارعة شمال الضفة.
 
 
