قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية

وشملت الاقتحامات بلدة آمر شمال الخليل، وطمون جنوب طوباس، وعقابا شمالا. إضافة إلى محيط مخيم قلنديا جنوب رام الله ومخيم الفارعة شمال الضفة.
2350 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر
الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على مشروع قانون يتيح "إعدام الأسرى"
إسرائيل تتسلم جثة محتجز من "حماس" في غزة
زيارات أميركية متتالية لإسرائيل
مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون في مسافر يطا
