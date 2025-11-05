قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية

05:29 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اقتحامات شملت مناطق مختلفة في الضفة الغربية.





وشملت الاقتحامات بلدة آمر شمال الخليل، وطمون جنوب طوباس، وعقابا شمالا. إضافة إلى محيط مخيم قلنديا جنوب رام الله ومخيم الفارعة شمال الضفة.