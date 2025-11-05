الأربعاء 2025-11-05 05:33 ص
 

مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون في مسافر يطا

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
 
الأربعاء، 05-11-2025 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   كسر مستوطنون مساء الثلاثاء، عشرات أشجار الزيتون في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوبي الخليل.اضافة اعلان


وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين كسروا وقطعوا 30 شجرة زيتون مثمرة في قرية سوسيا، تعود ملكيتها للفلسطيني أحمد جبر النواجعة.

وتواصل مجموعات المستوطنين في مسافر يطا عمليات التخريب في التجمعات السكانية بمسافر يطا، حيث تعمل على تخريب الأراضي وشبكات الري والكهرباء وتقطيع الأشجار، إلى جانب الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم.
 
 
