مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون في مسافر يطا

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين كسروا وقطعوا 30 شجرة زيتون مثمرة في قرية سوسيا، تعود ملكيتها للفلسطيني أحمد جبر النواجعة.
وتواصل مجموعات المستوطنين في مسافر يطا عمليات التخريب في التجمعات السكانية بمسافر يطا، حيث تعمل على تخريب الأراضي وشبكات الري والكهرباء وتقطيع الأشجار، إلى جانب الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم.
