الأربعاء 2025-11-05 01:37 ص
 

إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة

إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة
إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة
 
الثلاثاء، 04-11-2025 11:59 م
الوكيل الإخباري-  قالت إسرائيل إن قواتها في قطاع غزة تسلّمت عبر الصليب الأحمر رفات رهينة من حركة "حماس" مساء الثلاثاء.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "تلقت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعش أحد الرهائن الذين لقوا حتفهم، وقد سُلِّم إلى قوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة"، مضيفا أن الرفات ستُنقل إلى معهد الطب الشرعي للتعرّف على هوية صاحبها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستسلم للصليب الأحمر مساء الثلاثاء جثة رهينة إسرائيلي عثرت عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضحت القسام في بيان آخر أنه بمرافقة طاقم الصليب الأحمر، عثرت طواقم القسام على الجثة بعد عملية بحث وحفر داخل الخط الأصفر، أي في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية.

من جهة ثانية قال مصدر مطلع في حماس لفرانس برس إنه "تم العثور على عدد من جثث الفلسطينيين تحت الأنقاض، إلى جانب رفات الأسير الإسرائيلي".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

ترند كورتوا "عريس" ليلة ريال مدريد وليفربول رغم مرارة الخسارة

ل

عربي ودولي رئيس الوزراء الهنغاري يجدد رفضه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيًّا نفّذها الإسرائيليون في تشرين أول

فلسطين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيًّا نفّذها الإسرائيليون في تشرين أول

انخفاض كبير على أسعار البيتكوين

أسواق ومال انخفاض كبير على أسعار البيتكوين

ا

عربي ودولي تحول دبلوماسي لافت.. هدنة مرتقبة في السودان برعاية "الرباعية الدولية"

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وتحذيرات من الغبار

الطقس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وتحذيرات من الغبار

ل

عربي ودولي إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار

إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة

فلسطين إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة