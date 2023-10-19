الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صدور إرادة ملكية سامية

الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً

قادة إسرائيليون : 4 اسباب لفشل الاستخبارات في يوم النصر الأول لعملية طوفان الأقصى

الأمن يحذر : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية وسنحيل للقضاء عدداً من مثيري الشغب

الملك والسيسي: أية محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة

الشؤون الدولية: الضفة الغربية الهدف الثاني للاحتلال بعد غزة

طهران تنبه إلى احتمال دخول لاعبين جدد على خط الحرب في غزة

تعميم بإقامة صلاة الغائب في كافة مساجد المملكة غداً

عاجل

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" وموقع "إسناد صوفا" بقذائف الهاون

الخميس، 19-10-2023 04:15 م

اعلام امريكي : احتمال إنقاذ كل الأسرى الإسرائيليين منخفض جدا

65311fcb4c59b7064d5b5403


الوكيل الإخباري- ذكرت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن مصدر مسؤول في الولايات المتحدة، أن احتمال إنقاذ جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، منخفض للغاية.

اضافة اعلان


وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاجاري، إن عدد الأشخاص الذين يعتقد أن حماس اختطفتهم وصل إلى 203.


ووفقا للمجلة تعتبر إسرائيل المسؤولة عن عملية إنقاذ الأسرى، وتخطط لتنفيذ هذه المهمة بشكل مستقل. وشدد المصدر الذي لم يذكر اسمه على أن واشنطن بدورها تتصرف "وإحدى يديها مقيدة خلف ظهرها".


وقال المصدر للمجلة: "هناك إدراك قاتم بأن احتمالية إنقاذ جميع الرهائن منخفضة للغاية. علينا أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ".


ونقلت المجلة عن عدة مصادر مطلعة القول، إن تطورات الوضع مع السجناء سيبقى إلى حد كبير في مجال العمل السري.


في صباح 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65312bb94236041b53781807

طائرة روسية تهبط في مصر تحمل مساعدات لقطاع غزة

aeba59097fc600b2b1c95c4583aa5a7e

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" وموقع "إسناد صوفا" بقذائف الهاون

1697722153343

الهلال الأحمر يدعو لضرورة توفير الحماية للمدنيين والأطفال والنساء في غزة

image_processing20231019-60713-jp1e7q

4 شهداء خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

391665188_654161626888783_1555057196699956847_n

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً

Doc-P-470014-638322911341606520

قادة إسرائيليون : 4 اسباب لفشل الاستخبارات في يوم النصر الأول لعملية طوفان الأقصى

أخبار متعلقة
924e78b152a6d737f8ae2cde2715ef741573217383-1663253142-jpg-1663253142.wm

ضابط مخابرات أمريكي سابق: سيتم تدمير الجيش الإسرائيلي

652e1f024c59b7457771f226

"أكسيوس": مشرعون أمريكيون يضغطون على مصر بشأن المناطق الآمنة في غزة

٦٦

بلاغ هام صادر عن كتائب عز الدين القسام

1081692750_534_0_2582_2048_1920x0_80_0_0_59b81ef233dee1ff48389c348480016a

بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

652599a4ee8c2

كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان

589651-1278237084

بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي