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الوكيل الاخباري

الآلاف في جنين وطوباس يشيعون الشهداء الخمسة

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الإثنين، 19-06-2023 11:45 م

الآلاف في جنين وطوباس يشيعون الشهداء الخمسة

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الوكيل الاخباري - شيّعت جماهير غفيرة من أبناء محافظتي جنين وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين، جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، بمشاركة آلاف المواطنين حاملين جثامين الشهداء على الأكتاف وجابوا بهم شوارع المدينة بعد أن سُجوا برايات فصائلهم والأعلام الفلسطينية.

وردد المشاركون في التشييع الهتافات المؤيدة للمقاومة الداعية للرد على جرائم الاحتلال، مؤكدين على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

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