الاحتلال يواصل محاصرة بلدة يعبد

الوكيل الاخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حصار بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين لليوم الثاني على التوالي حيث أغلقت جميع المداخل المؤدية إليها.

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وقالت بلدية يعبد في بيان، إن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى بلدة يعبد بالسواتر الترابية، وداهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية واعتقلت الأسير المحرر أحمد جواد أبو بكر بعد أن داهمت منزل ذويه وحطمت محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من البلدة واستجوبتهم في معسكر الجلمة قبل ان تفرج عنهم في وقت لاحق.



وشهدت عدة أحياء من البلدة مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الليلة الماضية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وانتشر مستوطنون في سهل البلدة وطاردوا المزارعين ومنعوهم من العمل في أراضيهم، ومنعوا العمال من الوصول لأماكن عملهم.



الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة .



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه.



من جانب آخر، كشف تقرير إسرائيلي نشرته اليوم الأربعاء صحيفة هآرتس، أن نصف الأراضي المصادرة في الضفة الغربية من قبل السلطات الإسرائيلية بحجة استخدامها لأغراض البنية التحتية في الضفة الغربية تستخدم من قبل المستوطنين.



وبحسب التقرير الذي أعدته منظمتا كِرِم نابوت، وحكل، المختصتان بأبحاث الأراضي فإن 2 بالمئة فقط من الأراضي المصادرة البالغة مساحتها نحو 74 ألف دونم استخدمت لأغراض عامة في الضفة الغربية في حين تم إقامة 70 مستوطنة على الأراضي الباقية.



وتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإعلان بداية الأسبوع المقبل عن بناء 4570 وحدة استيطانية جديدة في مختلف أرجاء الضفة الغربية بحسب ما أعلنت الإذاعة الاسرائيلية العامة.



بترا

