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الإثنين، 07-06-2021 01:31 م

لليوم التاسع

الأسير الفلسطيني خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام

خضر
الأسير خضر عدنان


الوكيل الإخباري - مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في سالم، اليوم الإثنين، اعتقال الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، لمدة 48 ساعة، لإصدار أمر اعتقال إداريّ بحقّه.

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وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسير عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على توالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، وشرع في إضرابه منذ لحظة اعتقاله في الـ30 من أيار الماضي، ويقبع حتى اليوم في معتقل "الجلمة".


يشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

 

وللأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهرا، وأكبرهم (13 عاما). 

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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