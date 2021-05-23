الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية في الطرق الترابية المؤدية لبلدة يعبد

الوكيل الإخباري- وضعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مكعبات إسمنتية في الطرق الفرعية المؤدية لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وواصلت جرافات الاحتلال ومستوطنوه شق طريق لربطها مع بؤرة إستيطانية مقامة فوق أراضي البلدة.



وذكر عضو المجلس البلدي سامر أبو بكر، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال شرعت بوضع مكعبات اسمنتية داخل الطرق الترابية الفرعية القريبة من حاجز عسكري دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد ما سيؤدي إلى عرقلة حركة وتنقل المواطنين .



وأضاف، أن جرافات الاحتلال ومستوطنيه، واصلت تجريف الأراضي الزراعية لشق شارع يرتبط ببؤرة إستيطانية مقامة منذ أربع سنوات فوق أراضي البلدة.

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المصدر: وفا