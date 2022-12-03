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السبت، 03-12-2022 04:00 م

الأسير محمد الخطيب من بيت لحم يدخل عامه الـ17 في الأسر

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الوكيل الإخباري-يدخل الأسير محمد الخطيب (50 عاما) من بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، عامه الـ17 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، ويقبع في سجن "ريمون".

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وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّه وقبل اعتقال الأسير الخطيب تعرض للمطاردة لمدة عامين، وعقب اعتقاله واجه تحقيقا قاسيا استمر لأكثر من شهر.


والخطيب متزوج وله أربعة من الأبناء، حينما اعتقل كان أكبر أبنائه يبلغ من العمر تسع سنوات، وأصغرهم ثمانية أشهر. وخلال سنوات اعتقاله تمكن من استكمال دراسته، وحصل على البكالوريوس، وشرع مؤخرا بدراسة الماجستير.

 

وفا

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