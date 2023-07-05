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الأربعاء، 05-07-2023 03:37 م

الأسير مروان معدي من جفنا يدخل عامه الـ12 في الأسر

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الوكيل الإخباري- دخل الأسير مروان معدي (62 عاما) من بلدة جفنا شمال رام الله، عامه الـ12 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اعتقاله عام 2012.

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وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنّ محكمة الاحتلال حكمت على الأسير معدي بالسجن لمدة 8 سنوات، ولاحقا في عام 2020، وقبل موعد الإفراج عنه بشهرين، رفعت محكمة الاحتلال حكمه مرة أخرى، بالسجن لمدة 22 عاما، مع دفع غرامة مالية بقيمة (50) ألف شيقل.


ولفت إلى أنّ الأسير معدي متزوج وأب لثلاثة أبناء، تزوج ابنه الأكبر وهو في الأسر، واليوم لديه حفيدة، ويقبع حاليا في سجن (ريمون).

 

وفا

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