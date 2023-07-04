الأسير أيهم كممجي من كفردان يدخل عامه الـ18 في سجون الإحتلال

الوكيل الإخباري-
دخل الأسير أيهم نايف كممجي من بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.اضافة اعلان
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا
"، أن الأسير كممجي من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع لأيام قبل أن يعيد الإحتلال اعتقالهم قبل عامين.
وأضاف أن الأسير كممجي اعتقله الاحتلال بعملية خاصة بتاريخ 4/7/2006 من مدينة رام الله، وحكم علية بالسجن مدى الحياة.
وأشار إلى أن والدة الأسير كممجي توفيت اثر جلطة دماغية في 11/3/2019، واستشهد شقيقه شأس في شهر رمضان عام 2022 وحرمه الاحتلال من وداعهما.