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السبت، 24-06-2023 04:39 م

ثلاثة أسرى من جنين وطوباس يدخلون عامهم الـ21 في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري- دخل ثلاثة أسرى من جنين وطوباس، اليوم السبت، عامهم الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقالهم عام 2003.

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وذكر نادي الأسير، أن إبراهيم حسن أمين سلامة، وربيع نمر يوسف ملايشة من بلدة جبع جنوب جنين، دخلا عاميهما الـ21، حيث اعتقلا بعد ملاحقتهما من قبل قوات الاحتلال لسنوات، وحكمت على الأسير سلامة بالسجن المؤبد مدى الحياة، وملايشة بالسجن 30 عاما.


كما دخل الأسير أحمد بشارات (49 عاما)، من بلده طمون بطوباس، عامه الـ21 في السجون، في حين ذكر نادي الأسير أن بشارات تعرض للمطاردة ولمحاولات اغتيال، وأصيب قبل اعتقاله برصاص الاحتلال.


وواجه بشارات تحقيقا قاسيا وطويلا، استمر لمدة ثلاثة أشهر، وبعد عامين على اعتقاله أصدر الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد مرتين، وفقد خلال سنوات اعتقاله والدته، وشقيقه الأكبر، وحرمه الاحتلال من وداعهما.


وعلى الرغم من كل ما تعرض له، تمكن خلال سنوات اعتقاله من الحصول على درجة البكالوريوس، ويستعد للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية، علما أنه يقبع في سجن (ريمون).

 

وفا

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