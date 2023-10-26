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الخميس، 26-10-2023 11:53 ص

الأمم المتحدة تحدد من وراء اغتيال شيرين أبو عاقلة

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الوكيل الإخباري - قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن لديها اسم قائد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تعتقد أنها مسؤولة عن اغتيال الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في جنين في مايو 2022.

وأفادت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بأن "التحقيق خلص إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المميتة دون مبرر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهكت حق شيرين أبوعاقلة في الحياة، عن قصد أو تهور".

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وأضافت: "بعد تحليل الطب الشرعي وشهادة الخبراء، فإن اللجنة تعتقد أن رصاصة الاغتيال أطلقها على الأرجح جندي ينتمي إلى وحدة دوفدوفان"، مشيرة إلى "أننا لم نذكر اسم قائد الوحدة، لكنا لدينا تلك المعلومات".

وقالت بيلاي إن "تحقيق اللجنة لاحظ زيادة في مثل هذه العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية التي تستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، حيث يبدو أن بعض العمليات تتضمن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة".


ولفتت إلى "إسرائيل تعاملت مع الغارات الكبيرة على أنها عمليات عسكرية وليست عمليات إنفاذ قانون، مما أدى إلى تطبيق قواعد اشتباك أكثر والسماح بها في انتهاك للقانون الدولي".


واعترف الجيش الإسرائيلي بوجود "احتمال كبير" بأن يكون أحد جنوده مسؤولا عن اغتيال أبو عاقلة، لكنه رفض أي تلميح إلى وجود تعمد.


وأغتيلت أبو عاقلة، التي كانت صحفية في قناة الجزيرة، بالرصاص أثناء تغطيته لمداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية في الصباح الباكر استهدفت مسلحين في جنين.

 

RT

 




 

 


 

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