الجمعة 13-10-2023
الوكيل الاخباري

السعودية توقف مفاوضات التطبيع مع الاحتلال

لأول مرة.. الاحتلال يعلن عدد الأسرى داخل قطاع غزة

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1400 قتيل

هيومن رايتس: إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض بقصف لبنان وغزة

إخلاء مستشفى للأطفال في غزة بعد استهدافه بقنابل الفسفور الابيض

استشهاد فنان فلسطيني بقصف الاحتلال لغزة - صورة

الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا عاجلا لإغاثة فلسطين

حزب الله يهاجم مجموعة من مواقع الاحتلال

استشهاد صحفي بجنوب لبنان

الحكومة : هذه أكثر المطالب إلحاحاً من الأردن

عاجل

السعودية توقف مفاوضات التطبيع مع الاحتلال

الجمعة، 13-10-2023 07:27 م

الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا عاجلا لإغاثة فلسطين

65284e28d4da9


الوكيل الاخباري – أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، نداء عاجلا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال المكتب، في بيان: “إن ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9be35d2b6d

رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تواصل جرائمها وترتكب إبادة جماعية في غزة

image (2)

السعودية توقف مفاوضات التطبيع مع الاحتلال

4444444444

لأول مرة.. الاحتلال يعلن عدد الأسرى داخل قطاع غزة

main_image6529799e02163

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1400 قتيل

44

هيومن رايتس: إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض بقصف لبنان وغزة

image (1)

إخلاء مستشفى للأطفال في غزة بعد استهدافه بقنابل الفسفور الابيض

أخبار متعلقة
6526e48d42360477866045e8

الأمم المتحدة: أكثر من ألف منزل دمرت بالكامل في قطاع غزة

48986

قصف عنيف من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ غزة

اسعاف فلسطين

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى خمسة

٥

شاهد - أسرى اسرائيليين أحياء بيد المقاومة

٦

شاهد اللحظات الأولى من دخول مقاومي حماس مستوطنة

اسعاف ٢

استشهاد شابين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في غزة