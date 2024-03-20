الأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة يتطلب موافقات يومية

الوكيل الإخباري - قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن إرسال المساعدات إلى شمال غزة يتطلب الحصول على موافقات يومية من السلطات الإسرائيلية، لافتا إلى أن قوافل الشاحنات غالبا ما تتم إعادتها دون السماح بدخولها حتى بعد انتظار طويل عند نقطة تفتيش وادي غزة.

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ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار المتحدث الأممي إلى مخاطر أخذ المساعدات من قبل أناس يائسين إما عند نقطة التفتيش أو على طول الطريق الصعب إلى الشمال، مشددا على أن السبيل الوحيد لمنع ذلك هو ضمان توصيل ما يكفي من المساعدات.



وفي السياق، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ضرورة قيام الجيش الإسرائيلي بضمان الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى مختلف أنحاء غزة، وفتح جميع نقاط العبور الممكنة إلى القطاع.

