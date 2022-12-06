الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة الشهر الماضي

الوكيل الاخباري - قال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، إن الاحتلال وقطعان المستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي اقتحم المسجد الأقصى، ودنسه 22 مرة بأكثر من 4 آلاف مستوطن وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

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وبينت الوزارة في تقريرها الشهري الذي وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حصارها وتدنيسها للمسجد الاقصى، من خلال فرضها لسياسة التفتيش والمضايقة للمصلين القادمين للصلاة فيه، ومنعها للبعض من الدخول إليه تحت حجج واهية، واحتجاز للهويات على أبوابه، إضافة إلى ملاحقة المرابطين والمرابطات والشبان المتواجدين في الأقصى.



وقالت، "إن الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 47 وقتًا، وأغلقه يومًا واحدًا. كما كشف عن اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على 5 مساجد".



ورصد التقرير اقتحام المستوطنين المتطرفين وعلى فترتين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وقدم مرشدون دينيون يهود شروحات عن "الهيكل" المزعوم، كما أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وارتدى أحد المقتحمين قميصًا عليه علم الاحتلال، والتقط مستوطنون من معاهد دينية مختلفة صورًا تذكارية.

صفا