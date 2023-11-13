الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنات ذات مغزى في قطاع غزة

الوكيل الإخباري - دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، اليوم الإثنين، إلى اقرار هدنات ذات مغزى في قطاع غزة، وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع، لضمان المحافظة على عمل المستشفيات.

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وقال ليناركيتش ،خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل :"هناك حاجة ملحة إلى تحديد الهدنات الإنسانية واحترامها".



وأضاف: "يتعيّن إدخال الوقود، كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفاد الوقود، وهناك حاجة ملحة إلى ذلك".



وطالب التكتل "بهدنات إنسانية فورية" للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.



وقال ليناركيتش :"يجب أن تكون هذه الهدنات ذات مغزى، ويجب أن يتم الإعلان عنها قبل وقت طويل من التطبيق، ليكون بإمكان المنظمات التحضير لاستغلالها، ويجب أن تكون محددة بوضوح".



وأعلنت صحة غزة، اليوم عن استشهاد 20 مريضا بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل.