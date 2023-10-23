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الإثنين، 23-10-2023 12:21 م

غزة: المساعدات التي دخلت القطاع خلال اليومين الماضيين لم تشمل الوقود

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الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن شاحنات المساعدات التي وصلت خلال اليومين الماضيين الى قطاع غزة، لم تشمل أي كميات وقود رغم الحاجة الملحة والعاجلة له لضمان استمرار عمل المنظومة الصحية والخدماتية بالقطاع، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية مهددة بانهيار وشيك مع نفاد الوقود.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان اليوم الاثنين، أنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة لم يتم إدخال أي نوع من الوقود إلى القطاع، بالرغم من النداءات العاجلة والمتكررة التي تدعو إلى ضرورة إدخال الوقود من أجل استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية، لافتا إلى أن الوقود المتوفر حاليا لا يكفي لاستمرار عمل المنظومة الصحية في القطاع ما يشكل تهديدا مباشرا على حياة المدنيين.

يشار الى أن المجتمع الدولي قد طالب بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الدوائية والوقود إلى القطاع والعمل على إخراج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج غزة، مؤكدا أن كارثة ستقع في القطاع في حال عدم فتح المعابر لدخول المساعدات الطبية والغذائية للمدنيين الذين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا، و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح، منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

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