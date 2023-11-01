الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

حادث بين 3 مركبات يُسبب أزمة سير قرب اشارات مستشفى الملكة علياء

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8796

الملك: فك الحصار عن غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني هناك

بمجزرة جديدة .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي في جباليا

مدير المستشفيات في غزة: الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال ساعات

مدير هيئة المعابر في غزة: 81 جريحا سيغادرون غزة إلى مصر

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية تجاه المدن المحتلة

مدير مجمع الشفاء : على العالم أن يسمح بدخول الوقود لغزة قبل فوات الأوان

وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - رابط التقديم

عاجل

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

الأربعاء، 01-11-2023 02:21 م

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 8796

1020233113526524943707


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول الماضي حتى اليوم الى 8796 شهيداً، منهم 3648 طفلاً، و2290 سيدة، و 22219 جريحاً، و2030 مفقوداً بينهم 1120 طفلاً.

اضافة اعلان

 

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة خروج مستشفى الصداقة التركي المخصص للسرطان عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود.

 

وقال القدرة في مؤتمر صحفي، إنه لا يتوفر مستشفى آخر لديه القدرة على التعامل مع مرضى السرطان. 

وبين :" اننا اصبحنا اكثر قلقا على خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بسبب توقف المولدات نتيجة انعدام توفر الوقود خلال ساعات قليلة.

وناشد القدرة تركيا بضرورة التدخل لتزويد مستشفى الصداقة التركي بالوقود.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_dde4fd6cea93c897a2ab4ba83218701e

كتائب القسام : نلتحم الآن مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون

thumbs_b_c_651438bf1b6ad3e641219ce828f9502f (1)

ميقاتي: الجرائم الإسرائيلية في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية

غزة17

قطر تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار العدوان على غزة

5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

عودة جزئية للاتصالات بغزة بعد انقطاعها

8

بمجزرة جديدة .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي في جباليا

م

مدير المستشفيات في غزة: الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال ساعات

أخبار متعلقة
44444444

الصحة الفلسطينية: عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات يشكل خطرا حقيقيا على المرضى

مممم

الصحة الفلسطينية: لا مخزون للأدوية في كل مستشفيات غزة

777

55 عائلة أبيدت في غزة.. استشهاد 400 فلسطيني بيوم واحد

1

غوتيريش يطالب بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

شهداء

الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الشهداء في غزة إلى 1354

8

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا و1990 جريحا (تحديث)