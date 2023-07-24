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الإثنين، 24-07-2023 04:23 م

الاحتلال ارتكب 180 انتهاكا بحق صيادي قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، 180 انتهاكاً بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، اعتقلت خلالها 19صياداً، وأصابت 11 آخر بجراح، واستولت على 6 قوارب صيد.

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وأشار المركز في بيان، اليوم الاثنين، إلى مواصلة قوات الاحتلال حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في غزة، في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.


واستنكر المركز، استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكدا أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى في صفوف الصيادين، أو استمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على القطاع، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين لا سيما الصيادين.


وطالب المجتمع الدولي القيام بواجبه، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على ملاحقة من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

 




 

 


 

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