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الثلاثاء، 04-07-2023 11:33 ص

الاحتلال يُغلق مداخل مدن وبلدات ويعتقل 14 فلسطينيا

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الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مداخل مدن وبلدات فلسطينية واعتقلت 14 فلسطينيا، وسط اندلاع مواجهات بالضفة والقدس، نصرة ودعما لمدينة جنين التي تتعرض لعدوان واسع منذ فجر أمس، فيما تواصل المقاومة في جنين تصديها لعدوان الاحتلال.

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ففي نابلس، أغلقت جرافة تابعة لجيش الاحتلال مدخل بلدة بيتا الرئيس بالسواتر الترابية، وشهد مدخل البلدة مواجهات مع قوات الاحتلال، ما أدى لإصابة 25 شابا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.


وفي أريحا، أغلقت قوات الاحتلال مدخل المدينة الجنوبي أمام مركبات الفلسطينيين الداخلين إلى المدينة ومنعتهم من المرور نهائيا، عقب مواجهات عنيفة شهدتها المنطقة، كما اغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون، ومنعت مركبات الفلسطينيين من المرور في المخيم بالبيرة، ما اضطرهم الى سلوك طرق التفافية للوصول إلى أعمالهم.

 

بترا


 




 

 


 

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