الخميس 15-12-2022
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الخميس، 15-12-2022 12:39 م

الاحتلال الاسرائيلي يطرح عطاءات لبناء ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة العقارية الإسرائيلية (دان)، اليوم الخميس، حصولها في الأشهر الأخيرة على ثلاثة عطاءات لمشاريع إخلاء وبناء تتضمن ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

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وبحسب بيان صادر عن الشركة الإسرائيلية، فإن من بين تلك الوحدات 600 وحدة جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" شمال غرب القدس، وحوالي 240 وحدة جديدة في حي أرنونا بمنطقة جبل المكبر شرق المدينة المقدسة، وحوالي 160 وحدة في البيوت القديمة على شارع ركل جنوب القدس المحتلة.


كما أعلنت الشركة عن مشروع بناء حوالي 380 وحدة في مستوطنة التلة الفرنسية شمال المدينة المحتلة.

 

بترا


 




 

 


 

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