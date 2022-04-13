الاحتلال يتراجع عن ذبح القرابين اليهودية في الأقصى

الوكيل الإخباري-أعلنت حكومة الاحتـلال الإسرائيلي، إبعاد المسؤول عن نشر دعوات تقديم القرابين في باحات الأقصى عن البلدة القديمة في القدس، حتى منتصف مايو المقبل بعد تحذير الفصائل الفلسطينية من رد حاسم على تلك الدعوات.

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كما أعلن الاحتلال أنه لا ينوي ذبح قرابين داخل المسجد الأقصى، فيما أبعدت شرطة الاحتلال المستوطن المسؤول عن المخطط، بعد وقت قريب من تهديد المقاومة بأنها ستمنع ذلك مهما كان الثمن.



وذكر المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال أوفير جندلمان، أن المزاعم التي ادعت بأن هناك يهودًا ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماما.



نشرت جماعات الهيكل المزعوم على مختلف منصاتها إعلانًا يدعو المتطرفين إلى المبادرة الفردية لتقديم “قربان الفصح” في المسجد الأقصى مساء الجمعة القادم.



ونفذت تلك الجماعات، الإثنين الماضي، محاكاة لـتقديم القربان في منطقة القصور الأموية الملاصقة للسور الجنوبي للأقصى.

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