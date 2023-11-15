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الأربعاء، 15-11-2023 10:38 ص

الاحتلال يحوّل مستشفى الشفاء في غزة لثكنة عسكرية

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الوكيل الإخباري - وصف صحفي فلسطيني الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي، في غزة، بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال فجر اليوم.

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وبين الصحفي، وفقا لقناة الجزيرة، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلية حاصرت المجمع من جميع الجهات، وتتركز في مفترقي السرايا والوحدة.


وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية، وعشرات الجثث لا تزال في الشوارع المحيطة بالمجمع.


ونوه إلى أن الاحتلال قصف كل شيء يحيط بالمستشفى.


وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم باقتحام مجمع الشفاء بعد 6 أيام على محاصرته، بحجة وجود مقرات للمقاومة أسفل المستشفى. 

 




 

 


 

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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

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شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

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دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

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