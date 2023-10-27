نيويورك تايمز: انقسام بكيان الاحتلال بشأن اجتياح غزة.. ونتنياهو رفض التوقيع

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي أميركي عن انقسامات على المستويين السياسي والعسكري داخل كيان الاحتلال بشأن الغزو البري الشامل المرتقب لقطاع غزة.

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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التوقيع على خطة الاجتياح، بعد أن وضعت القيادة العسكرية اللمسات الأخيرة عليها.



وحسب تقرير الصحيفة، فإن نتنياهو "أثار غضب الجيش برفضه التوقيع على خطة الغزو البري، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يريد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الوزراء الحربي الذي شكله بعد 7 أكتوبر.



وخلص التقرير من خلال تعليقات 7 ضباط بارزين و3 مسؤولين في الحكومة، إلى أنه "رغم حشد الاحتلال لقواته البرية على حدود غزة، فإن القادة السياسيين والعسكريين منقسمون حول متى وكيف سينفذ الغزو، وحتى ما إذا كان سينفذ من الأساس".



ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن تأجيل الغزو يهدف جزئيا إلى منح المفاوضين المزيد من الوقت لمحاولة إطلاق سراح بعض الرهائن .

