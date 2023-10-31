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الثلاثاء، 31-10-2023 02:10 م

داخلية غزة: لم تدخل قطرة وقود واحدة للقطاع منذ 25 يوماً

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إنه منذ 25 يوم لم يدخل الى القطاع أي قطرة وقود واحدة، موضحاً أنه يجب إدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء، ومحطات المياه، وإدامة عمل المستشفيات.

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وأشار في تصريحات لقناة الجزيرة، أننا أمام كارثة كبيرة، وهو ما يهدد حياة آلاف المصابين والجرحى.


وشدد البزم على ضرورة وقف الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال، ولا بد من أن يتحرك العالم لوقف هذا العدوان الغاشم.


وقال إن الاحتلال بدأ يتوسع بالعملية البرية، وبدأ يمحي مناطق بالجرافات لدخول الدبابات والوصول إلى مناطق سكنية.


 




 

 


 

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