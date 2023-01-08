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الأحد، 08-01-2023 05:10 م

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل وردم 3 آبار في مسافر يطا

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الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم خمسة منازل، وثلاث آبار في مسافر يطا، جنوب الخليل.

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وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل راتب جبور، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة الجوايا بمسافر يطا، وسلمت اخطارات تقضي بهدم خمسة منازل تعود لكل من: محمود النواجعة، وعمر النواجعة، وحسن شريتح، وعيسى الشواهين، وتتراوح مساحتها ما بين 120-150 مترا مربعا، وجميعها مأهولة، وتؤوي العشرات من الأهالي والأطفال.


كما سلمت أوامر تقضي بردم ثلاث آبار تعود ملكيتها للمواطن جمال الهروش، ووقف العمل بالأرض التي يقوم باستصلاحها، زيدان النواجعة وعيسى الشواهين.

 

وفا

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