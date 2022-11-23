الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

ندوة في الأردنية لإطلاق نتائج مشروع الإصلاح السياسي في الأردن

توزيع طرود لأسر عفيفة في الزرقاء

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان الاثنين المقبل بغرفة تجارة الزرقاء

ورشة عمل في العقبة حول كتابة الخبر الصحفي

شاهد .. المنتخب الالماني يستفز العرب في قطر !

حقيقة حذف وحدة لطلبة التوجيهي

شخص يقتل زوجته في عمان

مستجدات المنخفض القبرصي الذي سيؤثر على الاردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 23-11-2022 04:54 م

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 11 مبنى سكنيا وإزالة 20 منشأة زراعية شمال أريحا

3Cq7O


الوكيل الإخباري-أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل والبناء في 11 مبنى سكنيا، وإزالة 20 منشأة زراعية في قرية الزبيدات شمال أريحا.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية  لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الزبيدات وأخطرت بوقف البناء في 11 مبنى سكنيا مكونا من الأسمنت منها ما هو جاهز للسكن وأخرى قيد الإنشاء، وإزالة نحو 20 منشأة زراعية لحفظ التمور، مشيرة إلى أن هذه المباني والمنشآت قائمة منذ أقل من سنتين.


وقال صباح الزبيدات أحد المواطنين الفلسطينيين المخطرين لـ"وفا"، إنه يسكن المنزل المهدد منذ قرابة عام، وتبلغ مساحته نحو 133 مترا وهو من الإسمنت.


بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان ومقاومة الجدار بالمحافظة محمد غروف، ان الملفت ليس الإخطارات، بل شكلها الجماعي، وهي تأتي استمرارا لسياسة الاحتلال في الأغوار الفلسطينية ومحاولة لإفراغها من السكان وخلق واقع جديد فيها، داعيا لتحرك المؤسسات والمنظمات الحقوقية.


ودعت مؤسسات ولجان الدفاع عن الأغوار، الجميع للتصدي لهذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال على الزبيدات والتي هي قلب الأغوار.


يشار إلى أن اقتحامات جنود الاحتلال لقرية الزبيدات تتكرر منذ أسابيع، حيث أجبروا أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعوا المواطنين من الخروج من منازلهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
700x414

وقفة إسناد للأسرى في طوباس

mqMiH

الاحتلال يعتقل فلسطينياً جنوب شرق طوباس

file

الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس

DG8C6

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببلدة عزون شرق قلقيلية

الهدم في الخليل.jpg-3eb8be26-080a-42db-b2ef-4f0e860a4d41

الاحتلال يهدم مدرسة في الخليل

4a0f22eb8f5ccdfa2943edc7f8a6a22f

الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس

أخبار متعلقة
DG8C6

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببلدة عزون شرق قلقيلية

5202117111516536229652

الاحتلال يعتقل طفلاً من مدرسته شمال مدينة أريحا

ssss

جماهير أريحا تجدد دعمها للأسرى

635b07c5da68b

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

03091133373538383332558801356061

الاحتلال يداهم منزلا في السيلة الحارثية غرب جنين

9

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في أريحا