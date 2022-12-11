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الأحد، 11-12-2022 01:45 م

الاحتلال يخطر بوقف العمل بطريق زراعية ومنشآت في طوباس

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الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة عاطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وأخطرت بوقف العمل بطريق زراعية، ومنشآت.

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وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن الطريق التي أخطرتها سلطات الاحتلال تقع في الجهة الشرقية من القرية ويبلغ طولها 1200 متر.
وأضاف أن الطريق تعتبر طريقا حيوية للمزارعين في المنطقة.


وأشار مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إلى أن سلطات الاحتلال وجهت أيضا إخطارا بوقف العمل بمنشآت سكنية وحظائر ماشية في خربة الرأس الأحمر، تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني حسن عبد الله بني عودة ونجله.

 

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