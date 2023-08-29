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الثلاثاء، 29-08-2023 01:48 م

الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 17 منزلا غرب أريحا

تتت


الوكيل الاخباري - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل والبناء في 17 منزلا غرب مدينة أريحا.

وقال الناشط الميداني في أريحا علاء فهيدات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت الديوك التحتا، ووزعت إخطارات بوقف العمل والبناء في هذا العدد من المنازل وسط القرية، بعضها مأهول ومشيد منذ سنوات، والبعض الآخر قيد الإنشاء.

من جانبه، قال أمين سر حركة "فتح" في القرية عصام سمرات لـ"وفا"، إن هذه الإخطارات تضاف إلى عشرات الإخطارات التي وزعتها سلطات الاحتلال على أصحاب المنازل في تلك القرية المستهدفة منذ أكثر من عامين.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت الأسبوع الماضي، أربعة منازل، وأخطرت بهدم 4 أخرى في هذه القرية.

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وفا

 




 

 


 

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