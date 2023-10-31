الاحتلال يرتكب مجزرة وحشية جديدة في غزة

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي على حي في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة نحو 400 بحسب حصيلة أولية أعلنتها وزارة الداخلية في غزة الثلاثاء.

اضافة اعلان



وتحدثت الوزارة في مؤتمر صحفي عن "قصف حي سكني كامل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بـ 6 قنابل تزن القنبلة الواحدة طنا من المتفجرات؛ لتدمر حيا كاملا يتكون من بيوت متراصة وأغلبها قديمة".





وقامت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الحي في المخيم بشكل كامل ما أدى إلى استشهاد وإصابة جميع من كانوا في هذا الحي، ويقدر العدد الأولي للضحايا بنحو 400 ما بين شهيد وجريح، وفق الوزارة التي قالت إنها مجزرة وحشية جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.